Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии визита в КНР

Путин заявил, что Москва и Пекин выступают за укрепление Глобального Юга и против дискриминационных санкций, а также против пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Россия и Китай координируют позиции в ООН, БРИКС, G20 и АТЭС, а также совместно выступают за реформу МВФ и Всемирного банка.