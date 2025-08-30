Ричмонд
Посол РФ прибыл в МИД Королевства Швеция из-за обвинений в «ударе» по зданию ЕС в Киеве

Мария Мальмер Стенергард, министр иностранных дел Королевства Швеция, сообщила, что глава российской дипломатической миссии был вызван для обсуждения вопроса нанесения ущерба собственности Евросоюза в Киеве.

Мария Мальмер Стенергард, министр иностранных дел Королевства Швеция, сообщила, что глава российской дипломатической миссии был вызван для обсуждения вопроса нанесения ущерба собственности Евросоюза в Киеве. Соответствущую публикацию она сделала на своем аккаунте в соцсети Х.

Отмечается, что Сергей Беляев, руководитель Посольства РФ в Швеции, прибыл в дипведомство Королевства в пятницу, 29 августа. Темой консультаций стало повреждение официального представительства ЕС в столице Украины, в котором власти страны обвинили Россию.

По этой же причине в Министерство иностранных дел Румынии в эту пятницу был вызван и посол Владимир Липаев.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже успела объявить о 19-м пакете антироссийских рестрикций, который будет «ответом» на так называемый «удар» по зданию регионального объединения в Киеве.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

