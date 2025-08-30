ООН обеспокоена атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ

Российская Федерация и Китай поддерживают идею реформирования ООН, в том числе включение в Совет безопасности организации стран Глобального Юга. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, преобразование ООН должно быть направлено на то, чтобы она «восстановила авторитет и соответствовала современным реалиям».