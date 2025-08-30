Ричмонд
ООН обеспокоена атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ

Помощник главы Организации Объединенных Наций Мирослав Енча заявил, что ООН выразила обеспокоенность из-за недавних сообщений об атаках украинских войск на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру РФ.

На заседании Совета Безопасности ООН он указал на сообщения властей России о новых атаках, включая удары по Брянской, Белгородской и Курской областям.

— Растущее воздействие конфликта на гражданское население РФ также вызывает обеспокоенность. Мы осуждаем подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться, — заявил дипломат, передает РБК.

В селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник атаковал машину на территории коммерческого объекта, ранены два человека. Об этом 29 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Российская Федерация и Китай поддерживают идею реформирования ООН, в том числе включение в Совет безопасности организации стран Глобального Юга. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, преобразование ООН должно быть направлено на то, чтобы она «восстановила авторитет и соответствовала современным реалиям».

