Путин: РФ надеется, что на G20 будут отмечены достижения Глобального Юга

Как ожидается, председательство ЮАР в «Большой двадцатке» позволит придать успехам Глобального Юга статус опорной точки для продвижения демократизации международных отношений.

Источник: Аргументы и факты

Россия выразила надежду, что председательство ЮАР в «Большой двадцатке» позволит закрепить успехи стран Глобального Юга и придать им статус опорной точки для продвижения демократизации международных отношений.

Об этом говорится в интервью Владимира Путина агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля в преддверии его визита в Китай.

Напомним, президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля, обозначил ключевые направления сотрудничества Москвы и Пекина, высказался о роли стран Глобального Юга и международных организаций, а также затронул вопросы исторической памяти.

Российский лидер высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его политиком стратегического масштаба и лидером, способным вести страну в сложный международный период.

