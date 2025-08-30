Путин: РФ надеется, что на G20 будут отмечены достижения Глобального Юга

Россия выразила надежду, что председательство ЮАР в «Большой двадцатке» позволит закрепить успехи стран Глобального Юга и придать им статус опорной точки для продвижения демократизации международных отношений.
Об этом говорится в интервью Владимира Путина агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля в преддверии его визита в Китай.
Напомним, президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля, обозначил ключевые направления сотрудничества Москвы и Пекина, высказался о роли стран Глобального Юга и международных организаций, а также затронул вопросы исторической памяти.
Российский лидер высоко оценил роль председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его политиком стратегического масштаба и лидером, способным вести страну в сложный международный период.