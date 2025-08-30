Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подполье рассказали, как Украина может ввозить грузы с радиационным фоном

Украина, скорее всего, ввозит грузы с радиационным фоном через порт Одессы.

Украина, скорее всего, ввозит грузы с радиационным фоном через порт Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.

По его информации, в Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, фиксируется большое колебание радиационного фона. Иногда это связано с прибывающим грузом, который перегружают с корабля на автотранспорт.

«Разгрузка проходит очень аккуратно. Но есть и другие моменты, когда радиационный фон повышается, а видимого груза, с которым очень аккуратно работают, нет», — заявил Лебедев.

Подпольщик указал, что в среднем фон в порту Одессы колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта. Но иногда показатели бывают больше.

Читайте также: ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.