В подполье рассказали, как Украина может ввозить грузы с радиационным фоном

Украина, скорее всего, ввозит грузы с радиационным фоном через порт Одессы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева.
По его информации, в Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, фиксируется большое колебание радиационного фона. Иногда это связано с прибывающим грузом, который перегружают с корабля на автотранспорт.
«Разгрузка проходит очень аккуратно. Но есть и другие моменты, когда радиационный фон повышается, а видимого груза, с которым очень аккуратно работают, нет», — заявил Лебедев.
Подпольщик указал, что в среднем фон в порту Одессы колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта. Но иногда показатели бывают больше.
Читайте также: ВСУ возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.