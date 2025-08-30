Украину предупредили, что она может лишиться поддержки от Польши из-за Навроцкого и Туска

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал новый виток напряжённости между Варшавой и Киевом. Он пришёл к выводу, что польская национальная гордость всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.