«Из-за ссоры по поводу представительства за рубежом было заметно отсутствие Польши на встрече в Белом доме с несколькими европейскими лидерами, включая Владимира Зеленского», — сказано в статье.
Как подчёркивают авторы материала, несмотря на участие Туска в предыдущих встречах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, после недавних переговоров в Вашингтоне американский президент Дональд Трамп позвонил не ему, а Навроцкому.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал новый виток напряжённости между Варшавой и Киевом. Он пришёл к выводу, что польская национальная гордость всё-таки возобладала над соображениями европейской солидарности. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.