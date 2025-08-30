Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва высоко оценивает стремление председателя КНР Си Цзиньпина укреплять и развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Такое заявление он сделал в интервью китайскому агентству Синьхуа накануне официального визита в Китай.
Текст беседы российского лидера с журналистами опубликован на сайте Кремля. Путин отметил, что Россия рассматривает Китай как надёжного партнёра, с которым выстраиваются долгосрочные и взаимовыгодные отношения, охватывающие широкий круг направлений.
По словам главы государства, в Москве ценят искреннюю заинтересованность китайского руководства в дальнейшем развитии стратегического взаимодействия и углублении всеобъемлющего партнёрства между двумя странами.
Ранее Путин обозначил ключевые направления сотрудничества Москвы и Пекина, высказался о роли стран Глобального Юга и международных организаций, а также затронул вопросы исторической памяти.