Путин оценил желание Си Цзиньпина развивать отношения с Россией

Россия рассматривает Китай как надёжного партнёра, с которым выстраиваются долгосрочные отношения.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва высоко оценивает стремление председателя КНР Си Цзиньпина укреплять и развивать многоплановое сотрудничество с Россией. Такое заявление он сделал в интервью китайскому агентству Синьхуа накануне официального визита в Китай.

Текст беседы российского лидера с журналистами опубликован на сайте Кремля. Путин отметил, что Россия рассматривает Китай как надёжного партнёра, с которым выстраиваются долгосрочные и взаимовыгодные отношения, охватывающие широкий круг направлений.

По словам главы государства, в Москве ценят искреннюю заинтересованность китайского руководства в дальнейшем развитии стратегического взаимодействия и углублении всеобъемлющего партнёрства между двумя странами.

Ранее Путин обозначил ключевые направления сотрудничества Москвы и Пекина, высказался о роли стран Глобального Юга и международных организаций, а также затронул вопросы исторической памяти.

