Трамп назвал ошибочным решение суда о незаконности его пошлин

Президент США Дональд Трамп 29 августа назвал ошибочным решение апелляционного суда, признавшего большинство введенных им торговых пошлин в отношении других стран незаконным.

Источник: Reuters

«Все тарифы действуют до сих пор! Сегодня крайне пристрастный апелляционный суд неправильно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят», — говорится в его сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что отмена тарифов может обернуться для Соединенных Штатов «катастрофой», которая ослабит и уничтожит государство. По словам американского лидера, Вашингтон больше не намерен терпеть «несправедливые торговые тарифы, навязанные другими странами», поэтому его пошлины являются лучшим инструментом для помощи, оказываемой американским производителям и компаниям.

Агентство Reuters 30 августа сообщило о признании апелляционным судом США введения большинства тарифов Трампа незаконным. Уточнялось, что тарифы будут действовать вплоть до 14 октября 2025 года для того, чтобы у офиса Трампа была возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

