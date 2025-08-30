Командование ВСУ после освобождения российской армией Часова Яра в Донецкой Народной Республике перебросило к окраинам города польских наемников. Там же заметили и чернокожих наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Польская речь была слышна в радиопереговорах. Также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что в начале 2025 года, когда за Часов Яр шли ожесточенные бои, в радиоперехватах фиксировали в основном речь латиноамериканцев.
Однако наемники встретили в окрестностях города серьезное сопротивление и быстро «пришли в негодность». В итоге после освобождения Часова Яра российскими военными ВСУ были вынуждены отправить в окрестности города свои самые боеспособные подразделения, в том числе наемников.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР 31 июля.
Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ зачистили Часов Яр и вышли за пределы города.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.