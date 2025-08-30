Подполье обвинило Украину в перевозке грузов с радиационным фоном

А ранее правоохранители Украины раскрыли ряд схем незаконного выращивания и продажи сельскохозяйственных культур на радиоактивно загрязнённых землях в зоне Чернобыльской АЭС. В 2021 году сельский голова, землеустроитель и руководители четырёх предприятий незаконно предоставили в пользование 1790 гектаров земель, находящихся в зоне безусловного отселения, что запрещено законом — распоряжаться такими участками может только правительство. На этих землях фермеры выращивали сельскохозяйственные культуры и продавали собранный урожай, в том числе поставляли его хлебокомбинатам.