АСТАНА, 30 авг — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции.
Ровно 30 лет назад наш народ сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны, напомнил президент.
«Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией. Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции “сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство”, — написал Токаев в поздравлении.
В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка, продолжил он.
Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества. Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений.
Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины.