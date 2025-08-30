Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда США о незаконности пошлин

Ранее вступили в силу американские пошлины на товары из Индии, ставка по ним составляет 50%. Тариф стал одним из самых высоких, установленных Вашингтоном. Исключения сделаны для гуманитарной продукции, а также грузов, которые уже находятся в стадии отправки в США или входят во взаимные торговые программы. Причиной введения пошлин стало нежелание Индии отказываться от российской нефти.