Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда США о незаконности пошлин

Американский президент Дональд Трамп назвал ошибочным решение Апелляционного суда о том, что введение торговых пошлин при его администрации противоречило законодательству США. Соответствующее сообщение республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Сегодня крайне пристрастный Апелляционный суд ошибочно постановил, что наши пошлины должны быть отменены, но они знают, что Соединённые Штаты Америки в конечном итоге одержат победу», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что до решения Верховного суда все введённые тарифы продолжат действовать. Он предупредил, что отмена этих пошлин обернётся «полной катастрофой» для Соединённых Штатов.

Ранее вступили в силу американские пошлины на товары из Индии, ставка по ним составляет 50%. Тариф стал одним из самых высоких, установленных Вашингтоном. Исключения сделаны для гуманитарной продукции, а также грузов, которые уже находятся в стадии отправки в США или входят во взаимные торговые программы. Причиной введения пошлин стало нежелание Индии отказываться от российской нефти.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше