«Небывало высокий уровень»: Путин рассказал, как с 2021 года изменилась торговля с КНР

Российский лидер Владимр Путин в рамках интервью китайским журналистам отметил, что экономическое сотрудничество между РФ и КНР уже много лет продолжает укрепляться. Его беседа с корреспондентами информагентства Xinhua опубликована на официальном сайте главы государства.
«Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень… По объему двусторонней торговли Китай для России является безусловным лидером, а Россия в прошлом году заняла пятое место среди зарубежных государств-внешнеторговых партнеров Китая», — подчеркнул Владимир Путин.
Он добавил, что за последние 4 года товарооборот между РФ и Поднебесной вырос почти на 100 миллиардов долларов. Тем не менее российский лидер отметил, что американская государственная валюта используется лишь для оценки показателей торговли — практически все транзакции между двумя державами происходят в рублях и юанях.
Важно указать, что в рамках интервью Xinhua Владимир Путин рассказал о планах руководства России и властей КНР продвигать инициативу реформирования Организации Объединенных наций, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Председателем Си Цзиньпином.
