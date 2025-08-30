«Небывало высокий уровень»: Путин рассказал, как с 2021 года изменилась торговля с КНР

Он добавил, что за последние 4 года товарооборот между РФ и Поднебесной вырос почти на 100 миллиардов долларов. Тем не менее российский лидер отметил, что американская государственная валюта используется лишь для оценки показателей торговли — практически все транзакции между двумя державами происходят в рублях и юанях.