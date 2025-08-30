Путин заметил небывалый уровень экономических отношений РФ с КНР

Как известно, в ночь на 30 августа президент России Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». Оно приурочено к визиту российского лидера в Китай: с 31 августа по 3 сентября он посетит страну и, помимо прочего, станет главным гостем на параде 3 сентября — в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.