Путин заметил небывалый уровень экономических отношений РФ с КНР

Президент России Владимир Путин заявил о небывалом уровне экономических отношений Москвы и Пекина. Он отметил, что РФ и Китай практически полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности.
Как известно, в ночь на 30 августа президент России Владимир Путин дал интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». Оно приурочено к визиту российского лидера в Китай: с 31 августа по 3 сентября он посетит страну и, помимо прочего, станет главным гостем на параде 3 сентября — в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Говоря об экономических отношениях двух стран накануне визита в Китай, Путин отметил, что она беспрецедентна. Наша страна стала одним из главных рынков для производства КНР. Например, для китайских авто. Строятся заводы китайской бытовой техники.
«Экономическое сотрудничество, торговля, промышленная кооперация между нашими странами развиваются по множеству направлений. В ходе моего предстоящего визита обязательно обсудим дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая», — заявил Путин.
Кроме того, с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов. Но, как подчеркнул глава государства, цифры товарооборота хоть и оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты.
«Доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», — отметил Путин.
Российский президент в своем интервью также выступил за реформу Международного валютного фонда и Всемирного банка. Он уверен, что новая финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и справедливости. Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства.
