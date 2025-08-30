Кремль опубликовал интервью Путина агентству Синьхуа

Президент сообщил, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами вырос почти на 100 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что американская валюта используется исключительно для оценки торговых показателей — фактически все расчеты между государствами осуществляются в рублях и юанях.