Кремль опубликовал интервью Путина агентству Синьхуа

Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью китайскому информагентству «Синьхуа» в преддверии своего масштабного визита в КНР. Полный текст беседы опубликован на официальном сайте Кремля.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал публикацию интервью в ночь на 30 августа.
Российский лидер сохранил традицию давать развернутые интервью СМИ принимающей страны перед крупными зарубежными визитами. Аналогичной практики придерживаются и иностранные лидеры, посещающие Россию.
В беседе с китайскими журналистами Путин отметил устойчивое укрепление экономического сотрудничества между РФ и КНР на протяжении многих лет. По его словам, торгово-экономические отношения достигли беспрецедентно высокого уровня: Китай является бесспорным лидером по объему двусторонней торговли для России, а РФ заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров КНР в прошлом году.
Президент сообщил, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами вырос почти на 100 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что американская валюта используется исключительно для оценки торговых показателей — фактически все расчеты между государствами осуществляются в рублях и юанях.
Визит российского президента в Китай пройдет с 31 августа по 4 сентября, после чего он направится на Восточный экономический форум во Владивостоке. В рамках поездки Путин посетит Тяньцзинь и Пекин, где примет участие в саммите ШОС и мероприятиях по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.
Читайте материал по теме: «Небывало высокий уровень»: Путин рассказал, как с 2021 года изменилась торговля с КНР.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.