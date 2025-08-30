Появились сообщения об ударах по предприятиям ВПК на Днепропетровщине

В ночь на субботу в Днепропетровской области нанесены удары по предприятиям украинского ВПК, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, в Днепропетровске под удар попал «Южмаш», на котором собирают, в частности, БПЛА «Лютый».
Также сообщается об ударах по предприятиям ВПК в Павлограде. Речь идет о Павлоградском химзаводе, производящем твердое топливо для ракет и Павлоградском мехзаводе, где ремонтируют технику ВСУ и производят комплектующие для нее.
Напомним, накануне глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что 62% ключевых предприятий ВПК Украины уже повреждены российскими ударами.
