Меркурис раскрыл, зачем США должны отправить делегацию на саммит ШОС в Китае

Соединенные Штаты Америки поступят мудро, если отправят свою делегацию на саммит ШОС в Китае. В таком случае саммит может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасности для Украины, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, Москва и Пекин уже давно настроены на конструктивный диалог по этому вопросу. В связи с этим организовать сессию по Украине в рамках саммита было бы не сложно.
Более того, Россия и Китай будут рады видеть делегацию США на саммите.
«Самое удивительное, что вместо того, чтобы прогнать американцев, россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы», — заявил Меркурис.
В то же время аналитик призвал Вашингтон забыть о возможном недовольстве со стороны Европы.
Отметим, что саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
Читайте также: Источник в Белом доме сообщил о работе над организацией встречи Путина и Зеленского.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.