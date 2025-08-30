Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис раскрыл, зачем США должны отправить делегацию на саммит ШОС в Китае

Соединенные Штаты Америки поступят мудро, если отправят свою делегацию на саммит ШОС в Китае.

Соединенные Штаты Америки поступят мудро, если отправят свою делегацию на саммит ШОС в Китае. В таком случае саммит может стать площадкой для обсуждения гарантий безопасности для Украины, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, Москва и Пекин уже давно настроены на конструктивный диалог по этому вопросу. В связи с этим организовать сессию по Украине в рамках саммита было бы не сложно.

Более того, Россия и Китай будут рады видеть делегацию США на саммите.

«Самое удивительное, что вместо того, чтобы прогнать американцев, россияне и китайцы будут рады их видеть. Забудьте о недовольстве Европы», — заявил Меркурис.

В то же время аналитик призвал Вашингтон забыть о возможном недовольстве со стороны Европы.

Отметим, что саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

Читайте также: Источник в Белом доме сообщил о работе над организацией встречи Путина и Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше