Путин: Под предлогом мнимых угроз идёт ремилитаризация Европы

Ранее Путин напомнил о ключевой роли Китая в годы Второй мировой войны. Он отметил, что сопротивление китайского народа сдержало Японию в 1941—1942 годах, не позволив нанести удар по Советскому Союзу. В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление КНР стало одним из решающих факторов, помешавших Японии нанести нам удар в спину, уточнил российский лидер.