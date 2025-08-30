Ричмонд
Путин заявил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь

В Тяньцзине глава РФ примет участие в саммите ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь. Об этом президент сообщил в интервью агентству «Синьхуа» накануне своего официального визита в Китай.

«Да, совсем скоро по приглашению председателя Си Цзиньпина отправимся с ответным визитом в Китай. С большим удовольствием вновь посещу город Тяньцзинь, где, как известно, должен состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества, который КНР организует как председатель ШОС», — заявил глава государства.

Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине пройдет с 31 августа по 1 сентября, на нем соберутся лидеры из более чем 20 стран. По окончании саммита Си Цзиньпина ждут переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее российский президент заявил, что Москва и Пекин едины в своей позиции против дискриминационных санкций в мировой торговле и активно отстаивают эту точку зрения, в том числе в рамках БРИКС.

