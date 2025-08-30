Шавкат Мирзиёев посетит Китай с официальным визитом — программа

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 30 августа — 3 сентября посетит Китай с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники этих мероприятий обсудят актуальные аспекты расширения многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях и дальнейшего совершенствования деятельности ШОС.
По итогам стороны планируют принять Тяньцзиньскую декларацию, ряд совместных документов и решений в сфере развития и укрепления партнерства в безопасности, цифровой экономики, «зеленой» промышленности, энергетики, туризма и других областях.
В Пекине 2 сентября Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с официальными лицами и руководителями ведущих компаний Китая, чтобы обсудить вопросы углубления узбекско-китайских отношений и наращивания практического взаимодействия.
Далее, 3 сентября, президент Узбекистана также примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.