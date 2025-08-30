Ричмонд
Дипломат Гордон допустил применение сценария Тайваня для Украины

Конгресс США может рассмотреть «тайваньский сценарий» для урегулирования конфликта на Украине, считает американский дипломат, экс-советник вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филип Гордон. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Источник: Life.ru

По мнению Гордона, конгресс США мог бы использовать в отношении Киева некую формулу, опираясь на соглашение о безопасности, ранее подписанное Вашингтоном с украинской стороной.

«Такой закон не будет равнозначен оборонному договору, подобному договору НАТО. Но он официально закрепит обязательство Америки вооружать и снабжать Украину, оставив открытой возможность вмешательства США на её стороне в случае будущего кризиса», — цитирует агентство слова Гордона.

Таким образом, речь идёт о законодательном закреплении обязательств США по поддержке Незалежной, при этом Штаты избегают прямого военного вмешательства, но оставляют такую возможность открытой в перспективе.

Ранее Белый дом опроверг информацию о том, что администрация Дональда Трампа рассматривала возможность привлечения китайских военных к миротворческой миссии на Украине. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, писало, что Трамп предлагал привлечь Пекин к контролю за соблюдением договорённостей по урегулированию конфликта. Однако источник из Белого дома заявил, что таких дискуссий в администрации республиканца не велось.

