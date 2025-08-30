Дипломат Гордон допустил применение сценария Тайваня для Украины

Ранее Белый дом опроверг информацию о том, что администрация Дональда Трампа рассматривала возможность привлечения китайских военных к миротворческой миссии на Украине. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, писало, что Трамп предлагал привлечь Пекин к контролю за соблюдением договорённостей по урегулированию конфликта. Однако источник из Белого дома заявил, что таких дискуссий в администрации республиканца не велось.