Тяньцзиньский саммит ШОС поставил перед собой три великие миссии

С 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь состоится самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю её историю. Об этом пишет Жэньминь жибао (текст перевели ИноСМИ). Как отметил китайский дипломат Фань Сяньжун, ответственный за координацию работы Китая в ШОС, на это событие возложены три ключевые миссии: достижение консенсуса между государствами-участниками, стимулирование сотрудничества в различных сферах и разработка стратегии развития организации на следующее десятилетие. Под председательством лидера КНР Си Цзиньпина, который выступит с программными речами на 25-м заседании Совета глав государств и встрече в формате «ШОС плюс», саммит обещает стать поворотным моментом для укрепления региональной стабильности и глобального влияния организации. Участие более 20 глав государств и представителей 10 международных организаций подчёркивает масштаб и амбиции мероприятия, которое стремится вывести ШОС на новый уровень высококачественного развития, основанного на принципах «Шанхайского духа» — взаимного доверия, равенства и стремления к совместному процветанию.