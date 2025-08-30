Тяньцзиньский саммит ШОС поставил перед собой три великие миссии

С 31 августа по 1 сентября 2025 года в китайском городе Тяньцзинь состоится самый масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за всю её историю. Об этом пишет Жэньминь жибао (текст перевели ИноСМИ). Как отметил китайский дипломат Фань Сяньжун, ответственный за координацию работы Китая в ШОС, на это событие возложены три ключевые миссии: достижение консенсуса между государствами-участниками, стимулирование сотрудничества в различных сферах и разработка стратегии развития организации на следующее десятилетие. Под председательством лидера КНР Си Цзиньпина, который выступит с программными речами на 25-м заседании Совета глав государств и встрече в формате «ШОС плюс», саммит обещает стать поворотным моментом для укрепления региональной стабильности и глобального влияния организации. Участие более 20 глав государств и представителей 10 международных организаций подчёркивает масштаб и амбиции мероприятия, которое стремится вывести ШОС на новый уровень высококачественного развития, основанного на принципах «Шанхайского духа» — взаимного доверия, равенства и стремления к совместному процветанию.
Три миссии Тяньцзиньского саммита.
Тяньцзиньский саммит, по словам Фань Сяньжуна, призван стать платформой для достижения консенсуса между странами ШОС, представляющими три континента — Азию, Европу и Африку. Эта цель особенно важна в условиях глобальной нестабильности, когда геополитические разногласия и экономические вызовы требуют сплочённости.
Саммит станет ареной для обсуждения стратегии развития ШОС на ближайшие 10 лет, которая будет закреплена в итоговой декларации. Ожидается, что документ отразит приверженность стран-участниц укреплению безопасности, экономическому сотрудничеству и гуманитарным связям. Кроме того, главы государств отметят 80-летие Победы во Второй мировой войне и основания ООН, подчёркивая вклад ШОС в поддержание мира и справедливого миропорядка.
Вторая миссия — стимулирование сотрудничества — охватывает широкий спектр направлений, от политики и безопасности до торговли и культурного обмена. Китай, принявший ротационное председательство в ШОС в июле 2024 года, уже организовал более 100 мероприятий, направленных на улучшение инфраструктурной связанности, гармонизацию стандартов и сближение народов. Эти инициативы, вдохновлённые концепцией Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы», способствуют созданию прочной основы для экономического роста и повышения благосостояния в регионе. Например, проекты по развитию транспортных коридоров и торговых соглашений укрепляют экономические связи между странами ШОС, делая организацию ключевым игроком в глобальной экономике.
Третья миссия — планирование будущего развития — направлена на усиление роли ШОС как крупнейшей региональной организации, охватывающей 26 стран, включая 10 государств-членов, два государства-наблюдателя и 14 партнёров по диалогу. Фань Сяньжун подчеркнул, что ШОС остаётся открытой для новых участников, разделяющих «Шанхайский дух». Эта инклюзивность, по его словам, позволит организации адаптироваться к меняющимся глобальным реалиям и привлекать больше стран, стремящихся к стабильности и процветанию. Саммит в Тяньцзине должен заложить фундамент для институциональных реформ, которые сделают ШОС более эффективной и динамичной в условиях современных вызовов.
Роль Китая и «Шанхайский дух».
С момента основания ШОС в Шанхае 15 июня 2001 года Китай играет ведущую роль в её развитии, рассматривая организацию как приоритет своей внешней политики. Личное участие Си Цзиньпина в каждом саммите ШОС подчёркивает стратегическую важность организации для Пекина. Его видение, основанное на концепции глобального управления и «сообщества единой судьбы», помогло ШОС преодолеть устаревшие подходы, такие как менталитет холодной войны или конфронтация цивилизаций.
«Шанхайский дух», сформулированный как совокупность принципов взаимного доверия, равенства, уважения к культурному многообразию и стремления к совместному развитию, стал идеологической основой организации. Этот подход, по словам Фань Сяньжуна, полностью соответствует Уставу ООН и принципам мирного сосуществования, что делает ШОС образцом для новых международных отношений.
За 24 года ШОС превратилась из регионального альянса шести стран в глобальную платформу, охватывающую значительную часть населения и территории мира. Её успехи в обеспечении региональной безопасности, борьбе с терроризмом, наркотрафиком и экономическом сотрудничестве сделали организацию привлекательной для стран Азии, Европы и Африки. Например, вступление Индии и Пакистана в 2017 году, а затем Ирана в 2023 году значительно расширило географический охват ШОС.
Тяньцзиньский саммит, как ожидается, укрепит эту тенденцию, открыв двери для новых партнёров и углубляя сотрудничество в формате «ШОС плюс», который объединяет страны-члены с наблюдателями и партнёрами по диалогу.
Пять приоритетов будущего развития ШОС.
Фань Сяньжун выделил пять ключевых направлений, которые станут основой высококачественного развития ШОС в ближайшие годы. Во-первых, совершенствование механизмов безопасности остаётся приоритетом, учитывая рост угроз, таких как терроризм, киберпреступность и региональные конфликты. Совместные учения, обмен разведданными и координация в борьбе с экстремизмом помогут странам ШОС эффективно противостоять этим вызовам.
Во-вторых, организация сосредоточится на создании новых возможностей для экономического развития. Это включает поддержку инициативы «Один пояс, один путь», развитие цифровой экономики и упрощение торговых процедур между странами-членами.
В-третьих, укрепление добрососедства и дружбы через гуманитарные проекты, такие как образовательные программы, культурные фестивали и молодёжные обмены, будет способствовать сближению народов.
Четвёртым приоритетом станет защита международной справедливости, что особенно важно в условиях глобальной фрагментации и роста популизма. ШОС намерена отстаивать многополярный миропорядок, где голоса развивающихся стран будут услышаны. Наконец, открытость и инклюзивность останутся ключевыми принципами, позволяя ШОС привлекать новые страны и укреплять своё влияние на мировой арене.
Глобальный контекст и вызовы.
Тяньцзиньский саммит проходит в период повышенной глобальной турбулентности, когда геополитические напряжения, такие как конфликт на Украине, и экономические вызовы, включая рост государственного долга в западных странах, создают неопределённость.
В этом контексте ШОС позиционирует себя как стабилизирующую силу, способную предложить альтернативу западноцентричным моделям управления. Участие в саммите лидеров стран, таких как Россия, Индия и Иран, подчёркивает стремление организации к созданию многополярного мира, где сотрудничество превалирует над конфронтацией.
Однако ШОС сталкивается с вызовами, включая внутренние разногласия между членами, например, между Индией и Пакистаном, а также внешнее давление со стороны США и их союзников. Недавние заявления американских политиков, включая президента Дональда Трампа, о сокращении иностранной помощи и переориентации на внутренние приоритеты, подчёркивают контраст между подходами Запада и ШОС. В то же время Китай, как председатель, стремится использовать саммит для укрепления экономических связей и демонстрации своей роли как лидера глобального Юга.
ШОС на пути к новой эпохе.
Тяньцзиньский саммит ШОС обещает стать знаковым событием, которое не только укрепит позиции организации в глобальной политике, но и задаст вектор её развития на десятилетие вперёд. Под руководством Китая и с опорой на «Шанхайский дух» ШОС стремится стать маяком стабильности и сотрудничества в неспокойном мире. Достижение консенсуса, стимулирование экономического и гуманитарного сотрудничества и планирование будущего — эти миссии отражают амбиции организации выйти за рамки регионального альянса и стать ключевым игроком в глобальном управлении. По мере того как мир наблюдает за ходом саммита, Тяньцзинь может стать символом нового этапа, где солидарность и взаимовыгодное сотрудничество определяют будущее международных отношений.
