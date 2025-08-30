Ричмонд
Очевидцы на Запорожье и Днепропетровщине зафиксировали детонации на энергообъектах

Очевидцы в двух областях Украины сообщают о множественных детонациях в ночь на субботу, 30 августа.

Очевидцы в двух областях Украины сообщают о множественных детонациях в ночь на субботу, 30 августа. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«…Наносятся удары в том числе по энергетической инфраструктуре», — отметили авторы материала.

Согласно информации канала «Военкоры Русской Весны», детонации происходят на территории Запорожской области и в днепропетровском городе Павлоград.

Во всех опубликованных видеороликах можно услышать мощные взрывы, а также заметить яркие красные вспышки.

На данный момент в России официально не прокомментировали достоверность поступающих с Украины сообщений. Однако ранее военный аналитик Юрий Кнутов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как новый комбинированный удар Воздушно-космических сил РФ смог 28 августа уничтожить заводы по производству дальнобойных ракет ВСУ.

