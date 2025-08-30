Очевидцы на Запорожье и Днепропетровщине зафиксировали детонации на энергообъектах

На данный момент в России официально не прокомментировали достоверность поступающих с Украины сообщений. Однако ранее военный аналитик Юрий Кнутов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как новый комбинированный удар Воздушно-космических сил РФ смог 28 августа уничтожить заводы по производству дальнобойных ракет ВСУ.