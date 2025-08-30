Рекордный визит Путина в Китай вызвал волнения в Вашингтоне: реакция иноСМИ на саммит ШОС

Визит Владимира Путина в КНР продлится 4 дня — с 31 августа по 3 сентября.
В эти выходные в китайском городе Тяньцзинь откроется саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который приедут более 20 мировых лидеров. На мероприятии будет присутствовать и президент России Владимир Путин. Кроме того, российский лидер посетит военный парад в честь 80-летия победы Китая над милитаристской Японией. Визит Путина в КНР вызвал бурный интерес у западных СМИ.
В частности, в зарубежной прессе пишут, что встреча представителей Москвы и Пекина основана «на безграничной поддержке и искренней дружбе». Кроме того, сообщается о том, что в США обеспокоены 4-дневной рабочей поездкой Путина в Китай, поскольку американские планы по «стравливанию этих двух стран провалились». Также отмечается, что визит российского лидера в Пекин станет рекордным по продолжительности зарубежных поездок с 2012 года.
По прогнозу издания Foreign Policy (FP), кадры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с парада Победы станут одними из самых ярких на этом торжестве. О чем еще пишут зарубежные СМИ в рамках предстоящего визита главы российского государства в Китай — в материале URA.RU.
Про саммит ШОС.
Reuters: саммит соберет мировых лидеров в одном месте.
По информации агентства Reuters, на саммите ШОС, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, ожидается присутствие не только Путина, но и лидеров государств Ближнего Востока, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Си Цзиньпин примет в Китае свыше двадцати мировых лидеров для участия в форуме, посвященном вопросам региональной безопасности. Это мероприятие станет заметной демонстрацией единства стран Глобального Юга в условиях президентства США Дональда Трампа, а также предоставит России, находящейся под санкционным давлением, очередную возможность для успешных дипломатических контактов. Кроме того, агентство подчеркивает, что на одной площадке соберутся руководители России, Китая и Индии, что произойдет впервые после саммита БРИКС, прошедшего в Казани в прошлом году.
FP: «Центральное дипломатическое событие».
Визит Путина журнал FP охарактеризовал как «центральное дипломатическое событие». Особое внимание, говорится в публикации, привлекает выбранный момент проведения встречи. В то время как Вашингтон ведет переговоры о возможном формате трехсторонних консультаций между США, Россией и Украиной, Си Цзиньпин и Владимир Путин, согласно ожиданиям, намерены в спокойной обстановке обсудить вопросы, связанные с послевоенными соглашениями.
«Особенно примечателен выбор времени. Пока Вашингтон договаривается о трехсторонних переговорах США, России и Украины, Си Цзиньпин и Путин, как ожидается, спокойно обсудят послевоенные договоренности, в том числе перспективы установления мира и форму нового миропорядка», — сказано в материале.
CNN: Путин и Си Цзиньпин обсудят отсутствие Трампа.
По оценке телеканала CNN, основным предметом обсуждения между президентом России, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите станет отсутствие Трампа, которого в публикации называют главным «американским спарринг-партнером». Изменчивые сигналы администрации главы Белого дома по отношению к Москве послужат сигналом к укреплению «безграничного партнерства между РФ и Китаем».
Tencent: визит Путина в Китай усилит тревогу в Вашингтоне.
Путин посетит Китай с официальным визитом, который продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщает китайское издание Tencent. По мнению автора публикации, стратегические отношения между Москвой и Пекином строятся на прочной взаимной поддержке и искреннем доверии. Отмечается, что по мере сближения двух стран обеспокоенность Вашингтона будет лишь усиливаться.
Baijiahao: рекорд Путина.
Глава российского государства планирует совершить четырехдневный визит в Китай, что станет самым продолжительным зарубежным пребыванием главы государства с момента его возвращения на высший пост в 2012 году, пишет китайская интернет-платформа Baijiahao («Байцзяхао»). В материале отмечается, что до этого времени ни одна его поездка за границу не превышала трех дней, а визиты даже к ближайшему союзнику — в Беларусь — ограничивались всего одними сутками.
Предстоящая поездка российского лидера рассматривается как демонстрация тесного взаимодействия между Москвой и Пекином, несмотря на попытки США посеять разногласия между двумя государствами. Этот сигнал о прочности российско-китайского партнерства вызвал серьезное беспокойство на Западе, сообщается в публикации.
Dawn: Кремль назвал предстоящий визит Путина в Китай «беспрецедентным».
В публикации издания Dawn ссылаются на заявления Кремля о подготовке предстоящего визита российского лидера в КНР. В частности, в материале приводят слова о том, что эта поездка Путина станет «беспрецедентной».
Про парад Победы в КНР.
FP: фото Путина и Си Цзиньпина станут одними из самых ярких.
Владимир Путин не только примет участие в саммите в Тяньцзине, но и посетит грандиозный военный парад в Пекине в честь 80-летия в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Журнал Foreign Policy сообщает, что фотографии двух лидеров с этого мероприятия станут одними из самых впечатляющих.
«Одними из самых ярких кадров на этих торжествах станут кадры с двумя лидерами, сидящими бок о бок, как это было в мае, когда Си Цзиньпин присутствовал на российском параде (в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — прим. URA.RU)», — сказано в материале.
IndiaTV: Си, Путин и Ким объединятся во время китайского военного парада.
В материале индийского телеканала описывается значимость встречи глав России, Китая и КНДР. Ссылаясь на слова помощника министра иностранных дел Китая Хун Лэя, присутствие Путина на военном параде демонстрирует «высокий уровень китайско-российских отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия в новую эпоху и подтверждает единство и солидарность между Китаем и Россией».
Reuters: Китай «бросает вызов Западу», собирая «квартет» лидеров.
Агентство пишет, что Китай демонстрирует противостояние Западу, приглашая на праздничные мероприятия лидеров государств, находящихся под санкционным давлением. Помимо Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, председатель КНР также примет президента Ирана Масуда Пезешкина. Таким образом, на главной трибуне окажутся представители так называемого «квартета», который западные политические и экономические эксперты обозначают термином «Ось потрясений». По мнению авторов материала, проведение столь масштабного международного события призвано подчеркнуть растущее влияние Китая на мировой арене.