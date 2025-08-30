Рекордный визит Путина в Китай вызвал волнения в Вашингтоне: реакция иноСМИ на саммит ШОС

По информации агентства Reuters, на саммите ШОС, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, ожидается присутствие не только Путина, но и лидеров государств Ближнего Востока, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Си Цзиньпин примет в Китае свыше двадцати мировых лидеров для участия в форуме, посвященном вопросам региональной безопасности. Это мероприятие станет заметной демонстрацией единства стран Глобального Юга в условиях президентства США Дональда Трампа, а также предоставит России, находящейся под санкционным давлением, очередную возможность для успешных дипломатических контактов. Кроме того, агентство подчеркивает, что на одной площадке соберутся руководители России, Китая и Индии, что произойдет впервые после саммита БРИКС, прошедшего в Казани в прошлом году.