В ВСУ признали потерю Катериновки в ДНР

ВСУ потеряли село Катериновка на константиновском направлении, признал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий с позывным Мучной.
По его словам, российские военные полностью контролируют Катериновку.
Украинский боевик назвал ситуацию на константиновском направлении «очень сложной». Мучной пожаловался на прилеты бомб по позициям ВСУ в Константиновке и предположил, что российские военные подготавливают условия для продвижения в городе.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Катериновки 22 августа. Тогда же было объявлено о переходе под контроь российских войск Владимировки и Русина Яра.