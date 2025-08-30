Ричмонд
В ВСУ признали потерю Катериновки в ДНР

Украинские военные сообщают об «очень сложной» ситуации на константиновском направлении.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ потеряли село Катериновка на константиновском направлении, признал в своем Telegram-канале украинский военнослужащий с позывным Мучной.

По его словам, российские военные полностью контролируют Катериновку.

Украинский боевик назвал ситуацию на константиновском направлении «очень сложной». Мучной пожаловался на прилеты бомб по позициям ВСУ в Константиновке и предположил, что российские военные подготавливают условия для продвижения в городе.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Катериновки 22 августа. Тогда же было объявлено о переходе под контроь российских войск Владимировки и Русина Яра.