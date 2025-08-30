Инвестиции Китая в Казахстан превысили 27 млрд долларов: полный текст статьи Главы государства

Наше партнёрство выходит далеко за пределы экономики. Культурные связи всегда были прочными. После успешного проведения в 2024 году «Года казахстанского туризма в Китае», нынешний год объявлен «Годом китайского туризма в Казахстане». Эта инициатива открывает новую страницу в туристических отношениях, создавая возможности для более глубокого знакомства с традициями, историей и природой наших стран.