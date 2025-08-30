Озвучены варианты развития событий в погрузившейся в жестокий кризис европейской стране

Франция снова взялась за старое: играет в кризисы, виртуозно жонглируя ими как на цирковой арене. Впрочем, элемент цирка в этом и правда проследить можно, если бы для французов всё не было так грустно. Кто во Франции живёт — тот в цирке не смеётся. 8 сентября Пятой республике предстоит пережить инициированное нынешним (пока ещё) премьер-министром Франсуа Байру. Многие аналитики утверждают, что его кабинет вряд ли это переживёт, а поэтому велики шансы на проведение очередных внеочередных выборов. По другую сторону арены — экономический кризис. Президент Эммануэль Макрон довёл республику до того, что скоро Франция может попросить помощи у Международного валютного фонда, что унизительно для Парижа. Какова политическая ситуация во Франции и может ли Пятая республика обойтись без потрясений — разбираем в нашем материале.