Франция снова взялась за старое: играет в кризисы, виртуозно жонглируя ими как на цирковой арене. Впрочем, элемент цирка в этом и правда проследить можно, если бы для французов всё не было так грустно. Кто во Франции живёт — тот в цирке не смеётся. 8 сентября Пятой республике предстоит пережить инициированное нынешним (пока ещё) премьер-министром Франсуа Байру. Многие аналитики утверждают, что его кабинет вряд ли это переживёт, а поэтому велики шансы на проведение очередных внеочередных выборов. По другую сторону арены — экономический кризис. Президент Эммануэль Макрон довёл республику до того, что скоро Франция может попросить помощи у Международного валютного фонда, что унизительно для Парижа. Какова политическая ситуация во Франции и может ли Пятая республика обойтись без потрясений — разбираем в нашем материале.
Франция съезжает в кювет.
В западной прессе тема экономического и политического кризиса во Франции обсуждается очень активно. Оно и ясно: страна, которая позиционирует себя как одного из повелителей мира не может справиться с внутренними проблемами. Казалось бы, абсурд, но так оно и получается.
Спешно организованные по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона досрочные парламентские выборов и подгон результатов под то, чтобы не допустить ни правых (победивших в первом туре), ни левых (победивших в финальном состязании) к власти, потрясло Пятую республику как землетрясение самого высокого балла по шкале Рихтера.
Сколоченное всеми правдами и неправдами коалиционное правительство начало демонстрировать признаки неминуемой смерти. Даже премьер-министр и тот никак место нагреть не может. Мишель Барнье продержался каких-то три с небольшим месяца, а затем на его место пришёл считавшийся «компромиссным» политик — Франсуа Байру. Но о каких компромиссах может идти речь, если и правительство было собрано наспех, чтобы было. Не на результат.
Несомненно, с новым кабинетом ситуация в стране лучше точно не стала. Она лишь начала стремительно ухудшаться. «Что же делать», — задумался Байру и почесал испещрённую сединами голову. И лучше ничего не придумал, кроме как распорядиться провести голосование по вотуму доверия парламенту. Покрутили пальцем у виска даже союзники французского премьера, ведь ситуация патовая.
В тот момент, когда левые и крайне правые партии пообещали отправить правительство в отставку, на бумаге у Байру не оказалось достаточного количества голосов для победы. А карточный домик продолжал рушиться.
26 августа «Социалистическая партия» (ПС) присоединилась к несогласным, объединившись с «Зелёными» и крайне правым «Национальным объединением». Без социалистов правоцентристская администрация Байру не сможет выжить. Среди экономистов широко распространено мнение, что падение Байру вызовет новые спекуляции по поводу состояния экономики и государственных финансов. А уж здесь и без того всё очень и очень грустно.
На днях министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Пятой республики Эрик Ломбар выступил с резким предупреждением о том, что «существует риск» того, что МВФ будет вынужден оказать помощь Парижу. Если это произойдёт, то для Франции это будет первый раз в её истории. Немного унизительно, да, Макронушка?
Почему вообще Ломбар допустил столь смелую мысль и даже озвучил её? Дело в том, что госдолг Франции на сегодняшний день достиг рекордных 3,3 триллиона евро. Многие посмеялись над этим горькими слезами, ведь тот же Макрон некогда называл себя «Моцартом финансов». Но, кажется, он слишком много общался с украинским клоуном, который когда-то играл на рояле совсем не руками, а другим, не предназначенным для столь высокого искусства местом.
Макрону всё равно. Недавно его заметили на курорте в прекрасном расположении духа. Он как подросток наслаждался летними каникулами, гоняя по Средиземному морю на гидроцикле.
Напитавшись солнышком и вдоволь насладившись солёными брызгами, Макрон оказался вместе со своими дружками из ФРГ и Польши в молдавской столице — Кишинёве. Дабы помочь Майе Санду (и не думайте, что помочь ей закупиться биоматериалом известного происхождения, как делала эта несчастная женщина совсем недавно) повысить шансы её партии на предстоящих парламентских выборах.
Кроме этого, Макрон не оставляет идею отправки войск на Украину и продолжает колесить по миру вместе со своими сообщниками по «коалиции желающих». В общем, делает всё, чтобы дома не сидеть.
Всё не так и всё не то.
Как анализировала британская The Guardian, на первый взгляд, ситуация во Франции далеко не кажется плачевной. Страна является опорой евровалютной системы. Государственный долг страны относительно размера экономики меньше, чем у Италии, а расходы на финансирование ежегодных процентов по долгу значительно ниже, чем у Великобритании.
Однако, хотя соотношение долга Франции к ВВП ниже, чем у Италии (135%), Рим контролирует свои годовые расходы. Плюс, инфляция в Италии останется низкой. В то же время, соотношение долга к ВВП, как ожидается, снизится с 3,3% в этом году до 2,9% в 2026 году, что ниже 3%, установленных Еврокомиссией.
Франция, напротив, быстро сокращает разрыв со своим соседом после того, как прогнозы показали устойчивый ежегодный дефицит расходов, из-за которого соотношение французского долга к ВВП увеличилось со 113% в прошлом году до более чем 120% к концу десятилетия.
Для международных инвесторов важен не столько размер долга, сколько его траектория. Таким образом, хотя процентные ставки по французским облигациям низкие — 3,5% по 10-летним облигациям, в то время как Великобритания справляется с 4,7%, — они не такие низкие, как у Италии. Опережает Францию даже Греция.
Президент Макрон пытался убедить французов в том, что государственные финансы нуждаются в серьёзной «операции», но безуспешно. Он даже предупредил во всеуслышание, что «годы изобилия прошли». И что? Начал предпринимать попытки хоть как-то стабилизировать обстановку, а оказалось, что расшатал уже висевший на волоске зуб ещё больше.
Пожалуй, самым непопулярным его решением на сегодняшний день является повышение пенсионного возраста. А ведь правительство меньшинства Байру вознамерилось пойти дальше. Оно планирует сэкономить почти 44 миллиарда евро, чтобы сократить дефицит бюджета с прошлогодних 5,8% ВВП до 4,6% в 2026 году. Одно из наиболее спорных предложений — отмена двух французских государственных праздников.
Судя по всему, единственный доступный план спасения — это переформулировать бюджет, чтобы привлечь на свою сторону «Социалистическую партию», хотя месяцы споров делают это маловероятным.
В такой ситуации любой ход французского ли премьера, французского ли президента будет, кажется, плохим. Слишком сильно французы настроены против действующей в республике власти. Настрадались уже с новым Наполеончиком.
Некоторые комментаторы полагают, что Байру намеренно спровоцировал голосование, чтобы войти в историю как мученик, погибший за решение долгового кризиса. Другие утверждают, что он всё ещё лелеет слабую надежду удержать власть. И если мотивация его действий в последнем, то это тоже очень плохая задумка. Учитывая, что не спят во Франции и силы, которые готовы вновь вывести людей на улицы (а в их планах устроить демонстрации уже 10 сентября), Макрону можно будет помахать рукой. Не говоря уже о Байру. Но есть ли варианты, при котором Франция не погрузится в очередной хаос? В целом, варианты имеются. Рассмотрим несколько возможных поворотов вотума доверия.
Власть или жизнь.
Как мы уже говорили, предложенное командой Байру сокращение бюджета уже оказалось непопулярным среди политиков левого и правого толка, а также среди широкой общественности.
Протесты против предлагаемых мер, включающих отмену двух национальных праздников, запланированы на 10 сентября. Организаторы призывают к общенациональной приостановке работы.
Если Байру победит на вотуме доверия 8 сентября, он станет на шаг ближе к принятию своего бюджета, несмотря на общественное сопротивление. Если нет, то ему и его планам придётся уйти в отставку, и Франция — в третий раз за 12 месяцев — останется без премьер-министра и национального бюджета. Но рассмотрим все возможные варианты.
Первый: победа Байру. Рассматривается в целом как наименее вероятный исход, поскольку у премьер-министра просто нет ресурсов на это. После внеочередных выборов в июне 2024 года парламент Франции в целом разделился на три блока — левую коалицию, центристов Макрона и их правых союзников и крайне правое «Национальное объединение» и его союзников.
Проправительственные группы набрали гораздо меньше 289 голосов, необходимых для абсолютного большинства. Если «Национальное объединение», имеющее 123 места, воздержится при голосовании — как это было во время предыдущих вотумов доверия — премьер-министр, возможно, сможет привлечь на свою сторону несколько небольших групп и одержать победу, но нет никаких признаков того, что это произойдёт.
Основные оппозиционные партии — от крайне правых до крайне левых — заявили, что не поддержат план премьер-министра.
Второй: Байру проигрывает. Это уже наиболее вероятный сценарий. Байру будет отстранён от должности, и тогда Макрону придётся искать седьмого за период своего правления премьер-министра.
На этот раз Макрон мог бы выбрать фигуру слева или справа, чтобы попытаться консолидировать свой центристский альянс, но любой из них окажется в шатком положении на фоне политического тупика в парламенте. Очевидных претендентов на это потёртое кресло немного.
Заведующий кафедрой современных языков Ноттингемского университета Пол Смит в разговоре с France24 отметил: «Сейчас главный вопрос в том, кто сможет найти золотую середину, которая не вызовет немедленного гнева лидера крайне правых Марин Ле Пен?».
В декабре в качестве потенциальных кандидатов рассматривались министр обороны правого толка Себастьен Лекорню и бывший премьер-министр от социалистов Бернар Казнёв.
А вот другой аналитик убеждён, что нынешний цикл продолжится и нас ждёт «ещё одно кое-как сколоченное правительство, предположительно с центристами, которые попытаются объединить всё разрозненное».
Потенциальный политический тупик грозит бросить большую тень на оставшиеся два года полномочий Макрона. Президент настаивает на том, что останется на своём посту до конца своего срока в 2027 году, несмотря на участившиеся настойчивые призывы к его отставке.
Третий: Байру проигрывает, Макрон назначает новые выборы. Существует вероятность того, что в случае проигрыша Байру и свержения его правительства Макрон может назначить новые публичные выборы.
Это могло бы разрешить тупиковую ситуацию, возникшую из-за того, что ни одна партия не имеет сильного парламентского большинства, однако нет никаких гарантий, что голосование будет в пользу Макрона. И так крепко держащийся за президентское кресло лидер Пятой республики уже заявил, что он против этой идеи.
Однако же поддерживает идею проведения новых публичных выборов одна из самых увесистых фигур во французской политике — Марин Ле Пен. Ведь тогда её партия, равно как и левые, могла бы иметь все шансы на успех.
Опросы показывают, что общественная поддержка проведения новых выборов есть: 63% французов хотят, чтобы парламент был распущен, чтобы провести новые выборы, согласно опросу Ifop.
Две трети опрошенных в двух из трёх опросов также хотели бы отставки Макрона.
По результатам одного опроса, партия «Национальное объединение» получила наибольшую поддержку, необходимую для того, чтобы возглавить следующее правительство, но этого в то же время оказалось недостаточно, чтобы получить большинство.
Если ни одна партия не сможет этого сделать, то Национальное собрание останется разделенным на три основных непримиримых блока. И тогда-то точно можно констатировать, что никакой стабильности Франции в ближайшее время не видать.