Игорь Чайка назван кандидатом на пост главы нового управления в Кремле

Игорь Чайка занял пост в Россотрудничестве 10 марта 2025 года. До этого он занимался бизнесом, в том числе в сфере утилизации отходов. По данным источников, его возможными заместителями могут стать Борис Чернышов из управления внутренней политики и Алексей Клещев из управления по общественным проектам. Отдельно отмечается, что Дмитрий Козак рассматривается как кандидат на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, а нынешний полпред Александр Гуцан может быть выдвинут на пост генпрокурора.