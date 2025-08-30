Ричмонд
Игорь Чайка назван кандидатом на пост главы нового управления в Кремле

Согласно информации источников РБК, заместитель главы Россотрудничества Игорь Чайка рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на пост начальника нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству в администрации президента.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердили возможность такого назначения.

29 августа президент Владимир Путин упразднил два управления администрации — по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которые курировались заместителем главы администрации Дмитрием Козаком. Новое управление, согласно источникам, будет курироваться первым заместителем главы администрации Сергеем Кириенко, в чьи обязанности включили работу с рядом зарубежных территорий, включая Абхазию, Южную Осетию, Молдавию и Армению, а также задачи, связанные с африканским континентом.

Игорь Чайка занял пост в Россотрудничестве 10 марта 2025 года. До этого он занимался бизнесом, в том числе в сфере утилизации отходов. По данным источников, его возможными заместителями могут стать Борис Чернышов из управления внутренней политики и Алексей Клещев из управления по общественным проектам. Отдельно отмечается, что Дмитрий Козак рассматривается как кандидат на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, а нынешний полпред Александр Гуцан может быть выдвинут на пост генпрокурора.

Кремль меняет кураторов: Путин реорганизовал два управления АП.

