Трамп на перепутье: в чем ошиблись американские советники в вопросах СВО

— Может быть, в запасе есть азербайджанская схема. Нельзя исключать, что у азербайджанского руководства или его советников может существовать расчёт, связанный с Международным транспортным коридором «Север-Юг». Учитывая, что Азербайджан занимает ключевое положение на одном из важнейших русско-индийских торговых маршрутов, теоретически у него появляется определённый рычаг влияния. В теории, Баку вместе с США мог бы попытаться использовать эту позицию для оказания давления на Россию.