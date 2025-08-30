Лисицын: российские бойцы зачистили Новомихайловку под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении российские бойцы завершили зачистку села Новомихайловка, сообщил в субботу в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Новомихайловка зачищена, в Заречном половина под контролем ВС РФ», — написал он.
Военкор сообщил также о пресечении российскими военными попыток контратак противника в районе села Редкодуб, расположенного в нескольких километрах от Новмихайловки.
Ранее сообщалось о продвижении российских подразделений в окрестностях села Колодези в южном направлении и их подходе к поселку Ставки под Красным Лиманом. По информации военного блогера Юрия Подоляки, российские военные предпринимают попытки закрепления на окраинах поселка.