Чердак с «колокольчиками»: саперы рассказали о гуманитарном разминировании в ДНР

При этом нельзя забывать, что и сами саперы тоже уязвимы, пусть и в «броне». Риск для их жизни присутствует всегда. Поэтому работают аккуратно, не спеша. Вдобавок в последнее время участились случаи установки мин с магнитными и сейсмическими датчиками. Бороться наши с ними научились, но действуют вдвойне аккуратно.