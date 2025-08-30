Чердак с «колокольчиками»: саперы рассказали о гуманитарном разминировании в ДНР

Отступая, войска ВСУ оставляют после себя взрывоопасный «мусор». Населенные пункты прямо-таки кишат неразорвавшимися снарядами, минами и раскиданными запрещенными боеприпасами. Естественно, что после освобождения сел и городов местные жители стремятся скорей вернуться к своим домам, хозяйству и, к сожалению, находят там опасные сюрпризы от ВСУ.
Для разминирования привлекаются наши саперные группы. Военные адресно выезжают по заявке гражданских властей, чтобы очистить местность и обезопасить для жизни. Здания, огороды, дороги, улицы, сельскохозяйственные поля — все это требует внимательного сканирования металлоискателями и щупами.
В этот раз к военным обратилась пожилая жительница одного из поселений в ДНР. Женщина вернулась на участок, и обнаружила возле дома боеприпасы. Оказалось, что и сам дом обстреляли вэсэушники: на «память» оставили на чердаке «колокольчики» — кассетные противопехотные натовские мины.
— К сожалению, это частое явление. Местные находят такие предметы у себя постоянно. Но уже знают, к кому обратиться, ждут нас. Вот, помогли женщине, у которой весь чердак был в минах. Противник пробил крышу, заминировал верхний этаж, — говорит сапер Артем.
Днем ранее его группа разминировала еще два чердака. В одном из них мины нашли рабочие, которые собирались перестилать крышу.
— Ежедневно «прочесываем» очень много. Один-два гектара в день зачищаем стабильно, и это только наша группа. Помогают местные — подсказывают, например, особенности рельефа, чтобы нам было эффективнее и безопаснее работать, — рассказывает командир взвода Рустем.
Он добавляет, что для саперов — это большая ответственность. Взрывные предметы опасны для людей, животных. Внимательно нужно просматривать каждый метр, порой в густой высокой траве… Ведь даже одна пропущенная мина может стоить кому-то жизни.
Номенклатура вэсэушных пакостей широка. Сапер рассказывает: это и «кассетки», и самодельные взрывные устройства, и мины разного назначения. Особенно часто встречаются «колокольчики» с «лепестками». Для их установки противник использует дроны.
При этом нельзя забывать, что и сами саперы тоже уязвимы, пусть и в «броне». Риск для их жизни присутствует всегда. Поэтому работают аккуратно, не спеша. Вдобавок в последнее время участились случаи установки мин с магнитными и сейсмическими датчиками. Бороться наши с ними научились, но действуют вдвойне аккуратно.
Обезвреживают «находки» либо на месте, либо, если есть возможность, транспортируют поодаль и уничтожают уже там. Ежедневно им встречаются таких десятки.
— Мы уже знаем хитрости противника. Поэтому, если мы визуально или металлоискателем нашли мину — полдела, считай, уже сделано. Определяем ее тип, затем обезвреживаем. Если подойти нельзя, то используем саперную кошку или расстреливаем прямо из стрелкового оружия, — добавляет Рустем.
После работы саперов гражданские могут уверенно возвращаться к быту: ходить и ездить по дорогам, заниматься огородами, выпускать скотину пастись, словом — жить полноценно и спокойно.