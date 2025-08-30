Путин рассказал о секрете привлекательности ШОС для других стран

Напомним, Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, а также проведет переговоры с Си Цзиньпином и встретится с лидерами других государств. Кроме того, российский президент станет главным гостем на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.