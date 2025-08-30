Путин рассказал о секрете привлекательности ШОС для других стран

Президент России Владимир Путин назвал открытость секретом привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для других стран.
В интервью информационному агентству Cиньхуа он сказал, что секрет привлекательности ШОС заключается в твердой приверженности философии созидания, открытости для равноправного сотрудничества, ненаправленности против третьих стран, уважении к национальным особенностям, самобытности народов. Президент подчеркнул, что опираясь на эти ценности, организация участвует в строительстве более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве при центральной координирующей роли ООН.
По словам российского лидера, формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности призвано стать большим вкладом в достижение этой глобальной цели.
Путин также заявил, что с большим удовольствием посетит китайский Тяньцзинь.
Глава государства высоко оценил стремление председателя КНР Си Цзиньпина укреплять и развивать многоплановое сотрудничество с Москвой.
Напомним, Путин будет находиться с визитом в Китае с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите ШОС, в трехсторонней встрече с лидерами Монголии и Китая, а также проведет переговоры с Си Цзиньпином и встретится с лидерами других государств. Кроме того, российский президент станет главным гостем на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Сообщалось, что во встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине примут участие более 30 стран.