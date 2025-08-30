В Башкирии прошла рабочая встреча с делегацией из Турции

Глава кабмина Башкирии отметил, что Турция — второй по значимости торговый партнер России, экономические отношения с которым начались в 90-е годы XX века.
По словам Андрея Назарова, турецкие компании много лет успешно работают на российском рынке через уфимские филиалы, инвестируют в модернизацию производства. В качестве примера он привел совместное с турецким холдингом строительство Восточного выезда из Уфы и запуск завода по производству кран-балок, мостовых и козловых кранов с турецкой компанией.
Сегодня Башкирия и Турция разрабатывают крупные инвестиционные проекты, в том числе строительство семенного завода по производству масличных культур. В это предприятие планируется инвестировать более 6 млн долларов.
Также в республике готовится к запуску совместное производства березового шпона, в которое планируется вложить не менее 100 млн долларов. Кроме того, турецкий инвестор ведёт переговоры по локализации в России производства технических фильтров для спецтехники. Профильные республиканские ведомства подбирают производственную площадку.
В качестве примера продвижения производителей из Башкирии на турецком рынке премьер-министр назвал уфимскую компанию, запустившую в Турции фабрику по производству офисных кресел с общим объёмом инвестиций в проект более 3 млн долларов. Продукцию выставили на турецких электронных площадках и в сетевых маркетах «Ко́чташ».
Иззет Экмекчибаши отметил большой потенциал республики в торговле и промышленности, упомянув поставку продовольствия, машиностроительной продукции, механических приборов, минеральной и нефтехимической продукции. Турецкая делегация надеется на дальнейшее сотрудничество и реализацию новых инвестпроектов, подчеркнул он.
Андрей Назаров отметил необходимость возобновления прямых рейсов по маршруту Стамбул-Уфа-Стамбул турецкими авиакомпаниями.
Стороны обсудили приезд делегации Турции на Инвестсабантуй-2025, подписание инвестиционных соглашений и предварительно договорились, что до конца этого года Башкирия выполнит бизнес-миссию машиностроительных компаний в Турцию.