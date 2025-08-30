Музыкальное эхо гвардейцев: в полку мобилизованных москвичей появился свой ансамбль

— Дело в том, что раньше, мы все в разных стилях играли, — говорит «Студент», — один «металл» играл, другой что-то из народного, третий тяготел к классике. На «сыгранность» в общей сложности ушло несколько месяцев. Сейчас-то мы уже полуслова можем понять друг друга. Например, когда гитарист проигрывает первый аккорд, я уже знаю, какой он буде брать второй. Я знаю все сбивки нашего барабанщика. И даже, если кто-то сбивается, то все остальные подхватывают и песня не обрывается. У нас было несколько подобных случаев, когда кто-то сбивался, тем не менее, все остальные тут же быстро подхватывали, и в итоге слушатели даже не замечали, что мы допустили ошибку.