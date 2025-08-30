Музыкальное эхо гвардейцев: в полку мобилизованных москвичей появился свой ансамбль

Вокально-инструментальный ансамбль «1429» гвардейского мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии уже известен многим в группировке «Днепр». Кто они, эти парни, способные умело обращаться не только с оружием, но и с музыкальными инструментами? Откуда желание творить и исполнять свои произведения на фронте? Об этом военкор «МК» поговорил с участниками ансамбля.
Солист и худрук воинского ансамбля «1429» — младший лейтенант Александр, с позывным «Бакс». Он замкомандира роты по военно-политической работе. Родом из Тульской области. В зоне СВО с декабря 2022 года. Призывался в рамках частичной мобилизации. В военкомат пришел сам. Уже отмечен медалями: «За храбрость», «Участнику СВО» и «За воинскую доблесть». Был ранен.
Срочную отслужил несколько лет назад. Был связистом, а по совместительству — исполнял обязанности начальника солдатского клуба. Оттуда первый опыт создания военного самодеятельного вокально-инструментального ансамбля — группы «Прорыв».
В феврале 2025-го в зоне СВО, когда от командира полка поступил приказ организовать музыкальный коллектив, «Бакс» даже обрадовался. Пообещал командованию в кротчайшие сроки найти способных единомышленников и спеть не хуже «поющей эскадрильи» из кинофильма «В бой идут одни старики».
Полк, состоящий из москвичей, а также тульских ребят, оказался богат на музыкальные таланты. Помимо худрука ансамбля «Бакса», в составе появились гвардейцы-однополчане со своими нетривиальными позывными: «Ковер» — второй солист и автор текстов, «Студент» — бас-гитарист, «Дракон» — ударник, «Шкода» — соло-гитара, и, наконец, «Учитель», который расположился за клавишными.
Сегодня в репертуаре группы 26 оригинальных композиций. Основная тематика = патриотизм и, конечно, любовь. А куда же без подобных вдохновляющих мотивов на передовой? Есть в музыкальной «обойме» и произведения, исполняемые группой на свой особый манер.
Процесс написания музыки весьма оригинален. Музыкального образования пока нет, и потому музыкальное сопровождение к композициям подбирается коллективно, что называется, на интуитивном уровне. Каждый вносит свою посильную творческую лепту, учитывая свои навыки и возможности своего инструмента. Тексты к песням пишет, в основном, «Ковер».
Музыкальное мастерство оттачивают во время гастролей. Концернтные площадки — военные госпитали, образовательные учреждения Запорожской области. Участвовали самодеятельные артисты и в различных торжественных мероприятиях, посвященных Дням воинской славы.
Автор стихов с позывным «Ковер» в прошлом — тульский десантник. Мобилизованный. Дома ждут жена и сын.
В зоне СВО «Ковер» принимал участие в отражении, так называемого, украинского «контрнаступа». Два года провел на передовой, а потом неожиданно проявился ценный талант. Командиры как-то услышали текст одной из его песен, который очень подходил для будущего гимна подразделения. И буквально через несколько дней автор стихов уже стоял на сцене, принимая участие в концерте на Поклонной горе.
Метаморфозы: из окопа, да вдруг сразу туда, под свет софитов и на огромную сцену.
— В общем, спасибо, конечно, армии за предоставленную возможность не только проявить себя в бою, но и на музыкальном поприще, — говорит он. — Это все гены: у меня дед и отец также пробовали себя в поэзии. Наверное, от них и взял «кусочек таланта».
«Ковер» любит рэп и речитатив. На вопрос о том, как рождаются его стихи, отвечает, мол, это все результат испытанных эмоций, впечатлений и переживаний.
Здесь, «за лентой», особая атмосфера.
— Все думают, что война — это история про смерть, — утверждает солист, — хотя я не соглашусь. Война, это как раз про жизнь и способы выживания. На фронте, как нигде, видишь столько возможностей, чтобы, как раз, спасти чьи-то жизни. Поэтому на войне в цене люди, способные пожертвовать собой ради своего боевого товарища. Таких примеров мужества и героизма на поле боя я видел немал.
Поэт-песенник и сам отмечен государственной наградой за спасение раненого.
Еще один участник группы, военнослужащий 1429-го гвардейского полка с позывным «Студент» — из Москвы. Мобилизованный. Срочную отслужил за три месяца до отправки на СВО. Из военкомата — на полигон для прохождения боевого слаживания. На СВО первую госнаграду — медаль «Суворова» — получил за тушение пожара на складе боеприпасов. Тогда, несмотря на высокий риск детонации и работу вражеских ударных дронов в воздухе, 19-летний парень проявил выдержку и хладнокровие. Вместе с однополчанами потушил пожар.
В группе «Студент» — бас-гитарист. Самоучка. На гражданке факультативно брал курсы игры на гитаре. Рассказывает о том, как непросто шло становление ансамбля, о длительных репетициях до позднего вечера.
— Дело в том, что раньше, мы все в разных стилях играли, — говорит «Студент», — один «металл» играл, другой что-то из народного, третий тяготел к классике. На «сыгранность» в общей сложности ушло несколько месяцев. Сейчас-то мы уже полуслова можем понять друг друга. Например, когда гитарист проигрывает первый аккорд, я уже знаю, какой он буде брать второй. Я знаю все сбивки нашего барабанщика. И даже, если кто-то сбивается, то все остальные подхватывают и песня не обрывается. У нас было несколько подобных случаев, когда кто-то сбивался, тем не менее, все остальные тут же быстро подхватывали, и в итоге слушатели даже не замечали, что мы допустили ошибку.
На вопрос, в чем секрет сплоченности того или иного коллектива, «Студент» философски замечает: "Хорошо бы всем относиться друг к другу более терпимо. Иногда нужно проводить некую ревизию ценностей и своих привычек. Необходимо считаться с другими. Надо разбираться в людях, потому что, особенно здесь, на СВО, нас много, но все мы разные. Желательно со всеми находить общий язык. Если мы будем постоянно в ссорах, то о какой сплоченности коллектива можно говорить?
Барабанщик группы с позывным «Дракон» тоже москвич из мобилизованных. В зоне СВО занимался восстановлением, настройкой и обслуживанием связи. Устанавливал ретрансляторы близ передовой. Проверял работу радиостанций, обеспечивая ими свои подразделения. Однажды, ему пришлось «давать связь» под минометным огнем, за что был отмечен командованием.
Срочную служил в РВСН. Там его как-то прикомандировали к военному оркестру, при котором имелась внештатная рок-группа «Гвардия». Там и попробовал себя в роли барабанщика.
— В группе готовился к демобилизации барабанщик, — вспоминает «Дракон», — а на его место поставили меня, совершенно не умевшего играть на ударных инстументах. Так случилось, что тогда сбылась моя детская мечта: научиться играть на ударных. Тот, кого я сменил, и стал моим первым учителем. Его звали Алексей Казачок, он был из Ставрополя.
Благодарен судьбе за счастливое стечение обстоятельств. Я действительно очень люблю музыку и живу ею. Да нам всем, можно сказать, повезло находиться здесь, на фронте, и заниматься музыкальной деятельностью. В то же время, нам выпала большая честь — радовать своими композициями наших бойцов. А людям гражданским, через военную лирику, мы повествуем о мужестве и героизме наших парней.
ВИА с лаконичным цифровым названием «1429» продолжает выступать в воинских подразделениях и частях. Среди основных задач музыкального коллектива — поддержка боевого духа солдат, вышедших из «красной зоны». Концерты особенно важны в госпиталях. Как отмечают военные музыканты, по их наблюдениям, песни с оригинальными и близкими по духу текстами, в исполнении таких же братьев по оружию, значительно улучшают настроение раненых, создавая, позитивную атмосферу во всем медицинском учреждении.
В творческих планах выпуск собственного альбома, который будет включать в себя, как авторские произведения, так и обработанные популярные песни известных исполнителей.
***
Сегодня парник щедро делятся своей музыкой со слушателями. В основе их композиций есть место не только для патриотизма или окопных впечатлений, но и для любви и, конечно, для надежды и веры в победу. Их песни универсальны, поэтому без проблем ложатся на слух различной аудитории. Поистине, если время и выбрало именно их, то и по праву. Со всеми боевыми и творческими задачами эти парни справились на оценку «отлично». Что тут скажешь, действительно: «Браво!».