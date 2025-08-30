«Я люблю тебя, Татарстан!»: Рустам Минниханов поздравил жителей РТ с Днем Республики

В своем Телеграм-канале он пожелал всем крепкого здоровья, уюта, благополучия и всего самого доброго.
«Мин яратам сине, Татарстан! Бәйрәм белән, дуслар! (Я люблю тебя, Татарстан! С праздником, друзья! — прим.пер.)» — говорится в сообщении.
