Сергей Андреев, глава Посольства России в Республике Польша, заявил, что местные силовые структуры предлагают «сотрудничество» представителям дипмиссии. Подробностями он поделился с РИА Новости.
«Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел…», — отметил Сергей Андреев.
В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости посол добавил, что агенты разведслужб Польши до сих пор не отказались от идеи завербовать российских дипломатов.
Важно добавить, что шпионаж и подрывная работа интересуют представителей СБУ киевского режима больше, чем польских силовиков. Ранее генерал-майор Федеральной службы безопасности РФ в отставке Александр Михайлов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как завербованные «предатели» могут быть задействованы своими украинскими кураторами для экстремистской деятельности на территории России.
