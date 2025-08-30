Ричмонд
Посол РФ признался, что польские службисты хотят завербовать российских дипломатов

Сергей Андреев, глава Посольства России в Республике Польша, заявил, что местные силовые структуры предлагают «сотрудничество» представителям дипмиссии. Подробностями он поделился с РИА Новости.

«Один такой эпизод в недавнем прошлом был, но успеха не имел…», — отметил Сергей Андреев.

В ходе беседы с корреспондентом РИА Новости посол добавил, что агенты разведслужб Польши до сих пор не отказались от идеи завербовать российских дипломатов.

Важно добавить, что шпионаж и подрывная работа интересуют представителей СБУ киевского режима больше, чем польских силовиков. Ранее генерал-майор Федеральной службы безопасности РФ в отставке Александр Михайлов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как завербованные «предатели» могут быть задействованы своими украинскими кураторами для экстремистской деятельности на территории России.

