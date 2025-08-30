Важно добавить, что шпионаж и подрывная работа интересуют представителей СБУ киевского режима больше, чем польских силовиков. Ранее генерал-майор Федеральной службы безопасности РФ в отставке Александр Михайлов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как завербованные «предатели» могут быть задействованы своими украинскими кураторами для экстремистской деятельности на территории России.