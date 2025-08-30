Тысячи парящих над военными базами шарообразных НЛО сбили с толку Пентагон

Согласно отчету New York Times за 2022 год, правительственные чиновники полагали, что это могут быть усовершенствованные беспилотники из-за их огромной маневренности и способности избегать радаров. В прошлом году эта теория переросла в безудержную паранойю, когда над Восточным побережьем было замечено бесчисленное количество беспилотников, в том числе над ключевыми военными объектами и владениями президента Трампа в Нью-Джерси.