Командир украинской бригады вновь сбежал из штаба на Сумском направлении

«Из расположения штаба 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ исчез командир бригады полковник Гупалюк Юрий Игоревич. Вместо него обязанности выполняет один из его заместителей — подполковник Вархола Роман», — заявил собеседник РИА «Новости».
По данным источника, это уже не первый случай, когда Гупалюк покидает место службы при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время обстоятельства его отсутствия и точное местоположение неизвестны.
Ранее стало известно, что самые большие потери за время спецоперации ВСУ понесли в Курской области. Также огромное количество украинских солдат полегло во время неудачного контрнаступления на Запорожском направлении.