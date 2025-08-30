Ричмонд
Бомбы уничтожили скопление боевиков и техники ВСУ под Константиновкой

По информации источников, для поражения противника были применены четыре бомбы ФАБ-500.

Источник: Аргументы и факты

Кадры нанесения бомбового удара по скоплению боевиков и техники ВСУ под Константиновкой в ДНР опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, место сосредоточения военнослужащих противника было выявлено в районе одного из населенных пунктов на константиновском направлении в ходе разведки с воздуха.

«Наша аэроразведка выявила концентрацию живой силы и техники противника, а затем молниеносные ВКС РФ отправили на головы противника взрывные подарки», — говорится в публикации.

Сообщается, что для поражения выявленной цели были применены четыре бомбы ФАБ-500.

Информации о потерях ВСУ в результате удара нет.

Ранее стало известно об уничтожении бомбовым ударом командного пункта «президентской» бригады Нацгвардии Украины под Купянском.