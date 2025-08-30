Постпред РФ Грозов: СНГ видит заинтересованность Еревана и Баку в Содружестве

В странах СНГ отмечают интерес Армении и Азербайджана к участию в деятельности Содружества. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
«Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения», — резюмировал дипломат в интервью изданию ТАСС.
Грозов отметил, что в рамках СНГ Армения и Азербайджан стремятся решать все вопросы «в духе добрососедства и взаимного уважения».
Ранее KP.RU сообщил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном. Она видит в Баку своего партнера, поэтому стремится продолжать диалог. Но также в МИД РФ предупредили правительство Азербайджана, что сближение с НАТО и Западом может быть опасно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что последствия такого необдуманного шага могут быть ужасны.