Досрочные выборы губернатора стартовали в Иркутской области

Перечень отдалённых и труднодоступных населённых пунктов определён региональным законом. В него входят деревни и сёла в Иркутском, Бодайбинском, Жигаловском, Катангском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Киренском, Ольхонском, Нижнеудинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Чунском и Усть-Удинском районах. В список избирателей там включены около 6 тысяч человек. Добираться туда будут не только авиацией, но и автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.