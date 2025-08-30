Досрочные выборы губернатора стартовали в Иркутской области

Досрочное голосование на выборах губернатора Иркутской области стартовало в Приангарье. Отдать свой голос за выбранного кандидата могут жители труднодоступных и отдалённых местностей региона.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области, первыми возможность проголосовать на выборах главы региона получили жители села Большой Патом в Бодайбинском районе. Членов избиркома и бюллетени туда доставили на вертолёте. Завершиться голосование в отдалённых населённых пунктов Приангарья должно будет завершиться 8 сентября.
Перечень отдалённых и труднодоступных населённых пунктов определён региональным законом. В него входят деревни и сёла в Иркутском, Бодайбинском, Жигаловском, Катангском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Киренском, Ольхонском, Нижнеудинском, Усть-Кутском, Усть-Илимском, Чунском и Усть-Удинском районах. В список избирателей там включены около 6 тысяч человек. Добираться туда будут не только авиацией, но и автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.