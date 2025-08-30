Грозов: Украина держит курс на сворачивание многостороннего взаимодействия в СНГ

Украина остается участником около сотни соглашений в рамках СНГ, однако совершенно не заинтересована в развитии отношений в рамках Содружества. Вместо этого Киев придерживается курса на сворачивание многостороннего отношения в этом формате, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
«Пока киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ», — отметил Грозов в интервью ТАСС.
В этом же интервью постпред отметил, что Армения и Азербайджан, напротив, заинтересованы в деятельности Содружества, и это замечают в СНГ.
Как ранее писал KP.RU, Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ. Киев заявил о выходе из договора «О взаимодействии государств — участников Содружества Независимых государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».