Грозов: Украина держит курс на сворачивание многостороннего взаимодействия в СНГ

Украина остается участником около сотни соглашений в рамках СНГ, однако совершенно не заинтересована в развитии отношений в рамках Содружества. Вместо этого Киев придерживается курса на сворачивание многостороннего отношения в этом формате, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.