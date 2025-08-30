Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозов: Украина держит курс на сворачивание многостороннего взаимодействия в СНГ

Постпред России отметил, что киевские власти не заинтересованы в сотрудничестве в рамках СНГ.

Источник: Комсомольская правда

Украина остается участником около сотни соглашений в рамках СНГ, однако совершенно не заинтересована в развитии отношений в рамках Содружества. Вместо этого Киев придерживается курса на сворачивание многостороннего отношения в этом формате, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

«Пока киевские власти взяли курс на сворачивание своего взаимодействия в формате СНГ», — отметил Грозов в интервью ТАСС.

В этом же интервью постпред отметил, что Армения и Азербайджан, напротив, заинтересованы в деятельности Содружества, и это замечают в СНГ.

Как ранее писал KP.RU, Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ. Киев заявил о выходе из договора «О взаимодействии государств — участников Содружества Независимых государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».