За ночь над Россией сбили 86 беспилотников. Военная операция, день 1284-й

09:12 В Тульской области обломки сбитого украинского беспилотника упали на территорию производственного предприятия в городе Алексин, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
09:08 В Тверской области от падений обломков сбитых силами ПВО украинских дронов никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Руденя.
09:04 В Калужской области минувшей ночью украинские дроны были сбиты на территории Перемышльского и Малоярославецкого районов, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пострадавших и разрушений нет.
08:57 В Смоленской области после падения сбитых ночью украинских беспилотников обошлось без последствий, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
08:51 В Брянской области после падения обломков сбитых беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
08:40 В Ростовской области после падения обломков сбитых украинских беспилотников разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах.
«Для России неприемлем ввод воинского контингента НАТО, это чревато эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями», — сказал он.
08:17 Президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от реальных шагов в сторону урегулирования конфликта по целому ряду причин, среди которых может быть и коррупция, заявил РИА Новости видный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
08:11 Российская группировка войск «Днепр» в Херсонской области благодаря огневому контролю вынуждает ВСУ оттягивать основные силы от берега Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона мотострелкового полка с позывным Земля.
08:05 В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
30 дронов были перехвачены над акваторией над акваторией Черного моря, 15 — над Крымом, 13 — над Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской областью, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской областями, по одному — над Тульской и Курской областями.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1284-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.