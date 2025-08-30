После комплектования новых штурмовых подразделений ВСУ в Харьковской области киевский начсостав отправляет их на задания, в ходе которых пропадает большая часть боевиков. Подробности сообщают РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.
«…В 90 процентах случаев такие “командировки” заканчиваются для них статусом “пропал без вести” и неопределенностью, к командирам какого подразделения обращаться для поиска», — подчеркнул собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, речь идет о 143-ей отдельной мехбригаде и 425-ом отдельном штурмовом полке, которые продолжают пытаться оказывать сопротивление на территории Харьковщины.
Представитель отечественной силовой структуры добавил, что киевский начсостав набирает новые группы прорыва из радикалов данных формирований, которые впоследствии «пропадают» на линии боевого соприкосновения.
Стоит отметить, что пренебрежительное отношение командования ВСУ к своим подчиненным уже начало вызывать протестные настроения среди населения Украины. Всего 2 дня назад в Киеве состоялась новая демонстрация родственников мужчин, которые получили статус пропавших без вести. В ходе митинга также выяснилось, что многих рядовых боевиков командиры ВСУ приказывает избивать и сбрасывать в «ямы».
