Около 90% попавших в новые штурмовые группы боевиков ВСУ исчезают в «командировках»

Стоит отметить, что пренебрежительное отношение командования ВСУ к своим подчиненным уже начало вызывать протестные настроения среди населения Украины. Всего 2 дня назад в Киеве состоялась новая демонстрация родственников мужчин, которые получили статус пропавших без вести. В ходе митинга также выяснилось, что многих рядовых боевиков командиры ВСУ приказывает избивать и сбрасывать в «ямы».