Появились новые фото экс-президента США Клинтона, которые вызвали вопросы

79-летнего бывшего президента США Билла Клинтона заметили в аэропорту Хэмптонс в Нью-Йорке с медицинским оборудованием. Речь идёт о портативном дефибрилляторе, что вызвало новые разговоры о состоянии здоровья политика. Об этом сообщила газета Daily Mail, опубликовавшее снимки из аэропорта.

Источник: Life.ru

«В четверг в аэропорту была замечена пара влиятельных политиков (Клинтон и его жена Хиллари — прим. Life.ru) с портативным устройством, которое, по всей видимости, представляло собой Propaq MD Air Medical Bag — лёгкий транспортный монитор и дефибриллятор», — говорится в материале.

Фотографии бывшего президента и его супруги Хиллари Клинтон вызвали ажиотаж в американских СМИ. Журналисты отметили, что экс-лидер США ранее неоднократно сталкивался с проблемами сердца. В декабре его госпитализировали с высокой температурой, а в 2004 и 2010 годах он перенёс серьёзные операции на сердце.

Напомним, что Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. В 2003-м он отправил короткое письмо для юбилейного альбома финансиста Джеффри Эпштейна. Поздравления для сборника собирала Гислейн Максвелл. В разделе «Друзья» оказались около двух десятков посланий, в том числе и записка Клинтона, где он отметил «детское любопытство» и стремление Эпштейна приносить пользу, несмотря на возраст.

