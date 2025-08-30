Появились новые фото экс-президента США Клинтона, которые вызвали вопросы

Напомним, что Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. В 2003-м он отправил короткое письмо для юбилейного альбома финансиста Джеффри Эпштейна. Поздравления для сборника собирала Гислейн Максвелл. В разделе «Друзья» оказались около двух десятков посланий, в том числе и записка Клинтона, где он отметил «детское любопытство» и стремление Эпштейна приносить пользу, несмотря на возраст.