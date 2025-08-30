В Белграде рассказали, кто спонсирует протесты в Сербии

За массовыми протестами в Сербии стоят западные НКО и некоторые богатые сербы, некоторые из них проживают за рубежом. Такой информацией с РИА Новости поделился председатель комитета по обороне и внутренним делам Народной Скупщины Сербии (парламент страны) Милован Дрецун.
Парламентарий отметил, что к финансированию протестов был причастен бывший мэр Белград и глава «Партии свободы и правосудия» Драган Джилас. В свою очередь информационную поддержку митингов спонсирует медиамагнат Драган Шолак — владелец телеканалов N1, Nova S и ряда других.
Кроме того, Дрецун указал на ряд прозападных НКО, годами получавших по два-три миллиона евро в год.
«Они создавали сеть по всей Сербии, проводили индоктринацию людей прозападной ориентацией, полностью вненациональной глобалистской идеологией. И у нас сейчас на улице поколение, которое носит эти анархистские, крайне левые идеи, оно самое боевое на улицах», — подчеркнул Дрецун.
Также депутат обратил внимание на большой приток средств от отдельных личностей в сербской диаспоре. Например, успешные бизнесмены-сербы пересылают в страну деньги из США и Западной Европы. Более того, огромные суммы в протесты вкладывают и живущие в самой Сербии богатые люди.
При этом Дрецун уверен, что без финансирования никакие протесты в Сербии организовать бы не удалось.
Ранее Дрецун рассказал, что демонстрации в стране негативно повлияли на рост ВВП.
