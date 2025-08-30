В Белграде рассказали, кто спонсирует протесты в Сербии

Также депутат обратил внимание на большой приток средств от отдельных личностей в сербской диаспоре. Например, успешные бизнесмены-сербы пересылают в страну деньги из США и Западной Европы. Более того, огромные суммы в протесты вкладывают и живущие в самой Сербии богатые люди.