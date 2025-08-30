Ричмонд
«ВО»: БПЛА ударили по позициям ЗРК Patriot в районе аэропорта Борисполь

По информации источников, удар по объектам противника в Борисполе нанесен утром в субботу.

Источник: Аргументы и факты

По позициям систем ПВО Patriot ВСУ в районе аэропорта Борисполь под Киевом нанесен удар, сообщил в субботу Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Позиции американских ЗРК Patriot в киевском аэропорту Борисполь стали целями одной из групп БПЛА-камикадзе типа “Герань”», — говорится в публикации.

Согласно сведениям Telegram-канала LOSTARMOUR, удар по объектам противника в Борисполе нанесен утром в субботу. Информации о его последствиях нет.

Ранее появились сообщения о нанесении ударов по предприятиям украинского ВПК в Днепропетровской области.

