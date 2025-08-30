«ВО»: БПЛА ударили по позициям ЗРК Patriot в районе аэропорта Борисполь

По позициям систем ПВО Patriot ВСУ в районе аэропорта Борисполь под Киевом нанесен удар, сообщил в субботу Telegram-канал «Военный обозреватель».
«Позиции американских ЗРК Patriot в киевском аэропорту Борисполь стали целями одной из групп БПЛА-камикадзе типа “Герань”», — говорится в публикации.
Согласно сведениям Telegram-канала LOSTARMOUR, удар по объектам противника в Борисполе нанесен утром в субботу. Информации о его последствиях нет.
Ранее появились сообщения о нанесении ударов по предприятиям украинского ВПК в Днепропетровской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше