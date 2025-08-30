Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе под предлогом мнимых угроз происходит ремилитаризация континента. В интервью китайскому изданию «Синьхуа» он указал, что некоторые западные страны сознательно искажают исторические факты о Второй мировой войне для достижения сиюминутных политических целей.
Российский лидер подчеркнул, что такие действия направлены на полный пересмотр значения этого глобального конфликта и используются для оправдания милитаризации региона, в которой участвует и Германия.
Путин отметил, что европейские власти, стремясь оправдать жесткие меры, намеренно создают образ несуществующей угрозы со стороны России и Китая. По его словам, страны Европы и Япония взяли курс на ремилитаризацию, используя сфабрикованные предлоги.
Президент также акцентировал, что Запад фальсифицирует и замалчивает историческую правду в угоду политической конъюнктуре, а современные западные элиты пытаются дистанцироваться от действий своих предшественников, ответственных за развязывание Второй мировой войны.
Президент подчеркнул, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки исказить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов и их пособников, очернить воинов-освободителей. Итоги войны, закрепленные в Уставе ООН, незыблемы и не подлежат пересмотру, заявил Путин.
Читайте материал по теме: Путин рассказал, что станет темой переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.