Путин: страны Европы и Япония взяли курс на ремилитаризацию

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе под предлогом мнимых угроз происходит ремилитаризация континента. В интервью китайскому изданию «Синьхуа» он указал, что некоторые западные страны сознательно искажают исторические факты о Второй мировой войне для достижения сиюминутных политических целей.