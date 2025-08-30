Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: страны Европы и Япония взяли курс на ремилитаризацию

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе под предлогом мнимых угроз происходит ремилитаризация континента.

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе под предлогом мнимых угроз происходит ремилитаризация континента. В интервью китайскому изданию «Синьхуа» он указал, что некоторые западные страны сознательно искажают исторические факты о Второй мировой войне для достижения сиюминутных политических целей.

Российский лидер подчеркнул, что такие действия направлены на полный пересмотр значения этого глобального конфликта и используются для оправдания милитаризации региона, в которой участвует и Германия.

Путин отметил, что европейские власти, стремясь оправдать жесткие меры, намеренно создают образ несуществующей угрозы со стороны России и Китая. По его словам, страны Европы и Япония взяли курс на ремилитаризацию, используя сфабрикованные предлоги.

Президент также акцентировал, что Запад фальсифицирует и замалчивает историческую правду в угоду политической конъюнктуре, а современные западные элиты пытаются дистанцироваться от действий своих предшественников, ответственных за развязывание Второй мировой войны.

Президент подчеркнул, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки исказить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов и их пособников, очернить воинов-освободителей. Итоги войны, закрепленные в Уставе ООН, незыблемы и не подлежат пересмотру, заявил Путин.

Читайте материал по теме: Путин рассказал, что станет темой переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше