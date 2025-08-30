Заместитель Премьер-министра Итальянской Республики Маттео Сальвини признал, что Россия не является противником его страны. Свою позицию он озвучил изданию IL Fatto Quotidiano.
«Мы не ведем войну против России», — подчеркнул Маттео Сальвини.
В ходе беседы с корреспондентом IL Fatto Quotidiano политик добавил, что Совет министров Италии выступает решительно против отправки подразделений национальных Вооруженных сил на территорию Украины. Вице-премьер также отметил, что от РФ не исходит угроза государственным интересам.
Стоит добавить, что ранее инсайдер в Правительстве Италии заявил, что Республика может помочь провести разминирование территории Украины после завершения конфликта.
