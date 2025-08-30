Постпред Грозов: СНГ видит заинтересованность Еревана и Баку в Содружестве

СНГ видит заинтересованность со стороны Армении и Азербайджана в участии в работе объединения, сказал постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
Говоря о взаимодействии Армении и Азербайджана в рамках СНГ, он отметил, что на площадке Содружества участники стремятся решать вопросы «в атмосфере добрососедства, взаимного уважения», передает ТАСС.
Грозов добавил, что российская сторона, в свою очередь, старается настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие.
Он подчеркнул, что государства сами принимают решения, основываясь на собственных соображениях, в работе каких органов принимать участие, и это их суверенное право.