Постпред Грозов: СНГ видит заинтересованность Еревана и Баку в Содружестве

Андрей Грозов заявил, что российская сторона старается настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие.

СНГ видит заинтересованность со стороны Армении и Азербайджана в участии в работе объединения, сказал постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Говоря о взаимодействии Армении и Азербайджана в рамках СНГ, он отметил, что на площадке Содружества участники стремятся решать вопросы «в атмосфере добрососедства, взаимного уважения», передает ТАСС.

Грозов добавил, что российская сторона, в свою очередь, старается настраивать партнеров на конструктивное взаимодействие.

Он подчеркнул, что государства сами принимают решения, основываясь на собственных соображениях, в работе каких органов принимать участие, и это их суверенное право.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения и Азербайджан могут и должны вступить в ШОС.

